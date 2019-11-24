Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбуржье микроавтобус и фура столкнулись из-за того, что первая выехала на встречную полосу. Об этом сообщает облпрокуратура, пишет ТАСС.

По данным структуры, оснований утверждать что-либо другое пока нет. Дело в ом, что дорожные условия были нормальными. «Покрытие сухое, ровное», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 24 ноября возле посёлка Чистого. Погибли шестилетний ребёнок и пятеро взрослых.

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