Донецк, , 11:25 — REGNUM За минувшие сутки (с 3:00 23 ноября до 3:00 24 ноября) украинские боевики нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой народной республики двенадцать раз. Об этом 24 ноября сообщается в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Боевиками ВСУ были обстреляны следующие районы и населенные пункты: Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, микрорайон «Октябрьский»), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Крутая Балка, Коминтерново.

В ходе обстрелов боевиками были применены: РПГ/СПГ, минометы калибром 120 мм, минометы калибром 82 мм, БМП/БТР, зенитные установки, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. Всего по территории Донецкой народной республики было выпущено 67 боеприпасов.

Информация о жертвах среди мирного населения республики и разрушениях в данный момент не поступало.

ИА REGNUM напоминает, в ЛНР за минувшие двое суток обстрелов со стороны украинских боевиков зафиксировано не было. Напомним также, что за минувшие сутки режим прекращения огня украинскими боевиками был нарушен девять раз.

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