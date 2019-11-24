Оренбург, , 09:32 — REGNUM Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает водителей соблюдать на дороге установленные правила. Заявление прозвучало в контексте произошедшего утром смертельного столкновения микроавтобуса и фуры возле посёлка Чистого.

В ведомстве отмечают, что от каждого из водителей зависят жизни и здоровье других людей.

«Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 24 ноября возле Чистого столкнулись минивэн и грузовик. Известно о том, что шестеро человек погибли. Это граждане Таджикистана и Узбекистана. Среди жертв ДТП есть и шестилетний ребёнок. Ещё два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины трагедии.

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