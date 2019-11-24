Бремен, Германия, , 09:43 — REGNUM Пожилой мужчина скончался в немецком городе Бремене от болезнетворных бактерий, которые занёс лизнувший его пёс. Об этом 24 ноября сообщает издание Daily Mail.

Мужчина 63-х лет поступил в больницу с симптомами, напоминающими простуду или грипп. За первые четыре дня, что он находился в больнице, состояние мужчины ухудшилось, появилась сильная сыпь по всему телу, синяки на ногах и невротические боли.

Болезнь прогрессировала, несмотря на все предпринятые врачами меры. У пациента начали отказывать почки и печень, была диагностирована гангрена. Затем у мужчины отказало сердце, но его реанимировали и перевели на систему жизнеобеспечения. Через 16 дней после госпитализации у мужчины развилась пневмония. Семья больного приняла решение отключить его от системы жизнеобеспечения.

Как оказалось, причиной смерти мужчины стало заражение бактериями Capnocytophaga Canimorsus, которые могут содержаться в слюне собак. Бактерии могут передаваться человеку при укусе животного, но в случае мужчины питомец только лизнул его. При этом у мужчины не было открытых ран на теле и у него не был ослаблен иммунитет. Такие случаи, по словам врачей, встречаются крайне редко, возможность заразиться таким способом составляет 1 случай на 1,5 млн человек. Даже при заражении этими бактериями летальный исход случается только с 28−31% пациентов.

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