Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает водителей соблюдать на дороге установленные правила. Заявление прозвучало в контексте произошедшего утром смертельного столкновения микроавтобуса и фуры возле посёлка Чистого.

В ведомстве отмечают, что от каждого из водителей зависят жизни и здоровье других людей.

«Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас», — говорится в сообщении.