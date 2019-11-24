24 Ноября
 
9:58

«Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Оренбуржья.

9:55

Водитель фуры пытался уйти от столкновения с микроавтобусом.

9:55

Минивэн выехал на встречную полосу. Это и привело к трагедии.

9:46

На месте ДТП под Оренбургом

9:45

На месте ДТП.

Фото: пресс-служба оренбургского областного УМВД.

9:42

По данным полиции, водитель фуры не пострадал.

9:41

Всего в микроавтобусе, по некоторым данным, находились восемь человек.

9:32

В МЧС призвали водителей не оставаться равнодушными к чужой беде

Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает водителей соблюдать на дороге установленные правила. Заявление прозвучало в контексте произошедшего утром смертельного столкновения микроавтобуса и фуры возле посёлка Чистого.

В ведомстве отмечают, что от каждого из водителей зависят жизни и здоровье других людей.

«Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас», — говорится в сообщении.

9:31

Посёлок Чистый, Оренбургская область

9:23

А МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать правила поведения на дороге и не оставаться безучастными к людям, попавшим в беду.

9:19

Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

9:19

Микроавтобус превратился в груду железа.

9:13

Посёлок Чистый, возле которого произошла авария, находится в 17 километрах от Оренбурга на трассе Оренбург — Акбулак.

9:11

В ДТП под Оренбургом столкнулись фура и микроавтобус, есть погибшие

Стало известно, кто ехал в разбившемся минивэне. Это граждане Таджикистана и Узбекистана.

9:10

В Оренбуржье в ДТП погибли четыре человека

9:09

Ещё два человека получили тяжёлые травмы.

9:09

Авария произошла рано утром. Изначально соответствующие службы сообщали о четверых погибших, а затем о шести.