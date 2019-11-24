«Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Оренбуржья.
Водитель фуры пытался уйти от столкновения с микроавтобусом.
Минивэн выехал на встречную полосу. Это и привело к трагедии.
На месте ДТП.
Фото: пресс-служба оренбургского областного УМВД.
По данным полиции, водитель фуры не пострадал.
Всего в микроавтобусе, по некоторым данным, находились восемь человек.
В МЧС призвали водителей не оставаться равнодушными к чужой беде
Главное управление МЧС России по Оренбургской области призывает водителей соблюдать на дороге установленные правила. Заявление прозвучало в контексте произошедшего утром смертельного столкновения микроавтобуса и фуры возле посёлка Чистого.
В ведомстве отмечают, что от каждого из водителей зависят жизни и здоровье других людей.
«Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас», — говорится в сообщении.
А МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать правила поведения на дороге и не оставаться безучастными к людям, попавшим в беду.
Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Микроавтобус превратился в груду железа.
Посёлок Чистый, возле которого произошла авария, находится в 17 километрах от Оренбурга на трассе Оренбург — Акбулак.
В ДТП под Оренбургом столкнулись фура и микроавтобус, есть погибшие
Стало известно, кто ехал в разбившемся минивэне. Это граждане Таджикистана и Узбекистана.
Ещё два человека получили тяжёлые травмы.
Авария произошла рано утром. Изначально соответствующие службы сообщали о четверых погибших, а затем о шести.