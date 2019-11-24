Оренбург, 24 ноября 2019, 08:58 — REGNUM ДТП с участием микроавтобуса и фуры возле Оренбурга унесло жизни шестерых человек. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Среди погибших шестилетний ребёнок. Ещё двое госпитализированы. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 24 ноября. Возле села Чистое на трассе Оренбург — Акбулак столкнулись минивэн «Хендай» с грузовик. Причины ДТП выясняются.
Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье выросло число жертв ДТП микроавтобуса и фуры