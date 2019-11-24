Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области ДТП с участием фуры и микроавтобуса Hyundai выросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Погибли пять человек, в том числе ребёнок. Ещё трое госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально речь шла о четверых погибших. Трагедия произошла возле села Чистое утром 24 ноября.

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