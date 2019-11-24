Челябинск, , 08:44 — REGNUM В Челябинске вода из прорванного водопровода затопила часть жилого района «Академ Riverside». Авария произошла вечером 23 ноября.

Как пишет 74.ru, без воды временно остались 13 многоэтажных жилых домов. Также водоснабжение отключили в одном административном здании. Однако уже тем же вечером воду вернули всем жильцам. Правда, аварию ещё предстоит устранять.

Отметим, это уже не первая за последние дни такая авария на коммунальных сетях. При этом в городе стоит минусовая температура. В результате аварии были подтоплены и те участки, на которых стоят машины. За ночь вода замёрзла и некоторые транспортные средства оказались во льду.