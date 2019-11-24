Нижний Новгород, , 08:44 — REGNUM Один человек погиб, четверо пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля на трассе в Нижегородской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 06:35 мск на автодороге Владимир — Муром — Арзамас возле населённого пункта Гремячево. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП погиб один человек, пострадали четверо. Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Выксы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Ульяновской области, в результате которого погибли два человека, пострадали четыре.

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