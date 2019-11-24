Сантьяго, , 07:49 — REGNUM Масштабные акции протеста перешедшие в погромыпродолжают сотрясать Чили, по итогом прошедших ночных акций по всей стране было ранено 127 человек, сообщает 23 ноября La Opinión Cúcuta со ссылкой на данные полиции.

Во время акций протеста за различные нарушения правоохранителями были задержаны около 300 человек. Среди гражданских и полицейских в результате столкновений пострадали 127 человек.

Сообщается, что в течение субботы, 23 ноября, протестующие подожгли два торговых центра, атаковали семь полицейских участков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предпринятой уличными бандитами атаке на отделение банка. Грабители присвоили более 200 тысяч долларов.

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