Бирмингем, Великобритания, , 07:04 — REGNUM Полиция Бирмингема арестовала участников драки в местном кинотеатре, в том числе пришедшую после начала беспорядков группу подростков с мачете, сообщает 23 ноября The Independent.

Как стало известно, драка между девушками завязалась в очереди за билетами на сеанс фильма «Замороженные 2» (Frozen 2). Количество участников драки стало пополнятся подростками и вскоре к место происшествия пришли несколько человек с мачете.

Прибывшая к этому моменту полиция стала арестовывать подростков и выводить из здания кинотеатра зрителей. Несколько человек получили ранения.

Полиция задержала некоторых участников драки, в том числе за отказ покинуть территорию кинотеатра.