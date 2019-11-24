Астрахань, , 05:58 — REGNUM Бригада пожарных в составе 65 человек в течение двух часов боролась с огнем, охватившим два теплохода в Трусовском районе Астрахани, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщается, что информация о возгорании судов поступила на горячую линию в 04:17 (03:17 мск). Прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили горение на площади 400 кв. м.

65 человек и 17 машин ликвидировали пожар к 06:10 (05:10 мск).

О возможных жертвах и масштабах разрушений не сообщалось. О том, что могло стать причиной возгорания, информации не поступало.