Магадан, Магаданская область, , 05:38 — REGNUM Большое количество снега и увеличение среднесуточных температур может стать причиной схода лавин в окрестностях Магадана. Об опасных природных явлениях жителей региона предупредили в пожарно-спасательном центре сообщает RT.

Снежные завалы способны привести к повреждению строений, линий электропередач, а также создать серьезные проблемы для транспорта.

Несмотря на то, что осень в регионе была бесснежной, аномальное количество осадков выпало в области буквально за два дня.

Ранее экстренное предупреждение спасатели сделали в связи со снегопадами на Колыме.