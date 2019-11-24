Санкт-Петербург, , 01:37 — REGNUM Задержанный полицейскими Санкт-Петербурга за стрельбу из автомобиля Мансур Абдылхаисиев извинился перед теми, «кому помешал». Обращение задержанного, зачитанное на камеру оперативника, публикует издание «Фонтанка».

»Извиняюсь перед теми лицами, кому помешал именно, — сообщает Абдылхаисиев, — то есть принес какой-то вред, психическую травму или иную какую-то».

Сообщается, что 21-летний уроженец Чечни имеет постоянную прописку в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину, открывшего стрельбу на Московском проспекте из автомобиля Lada Priora. Ранее, задержанный выложил видео стрельбы в социальных сетях.

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