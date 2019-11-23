Воронеж, , 23:06 — REGNUM Фанаты воронежского футбольного клуба «Факел» попытались устроить потасовку с игроками команды прямо на поле, после матча воронежцев с командой «Нижний Новгород» 25-м туре Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019−2020 годов 23 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили очевидцы.

После завершения матча на поле выбежали несколько зрителей и попытались напасть на игроков воронежской команды, избежать потасовки удалось благодаря полиции и сотрудникам стадиона.

«Конфликт произошел после финального свистка, на поле выбежали два болельщика. Драки не было, была словесная перепалка. Заявлений от футболиста и болельщиков не поступало. В отдел был доставлен один болельщик, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», — цитирует Sports.ru представителя регионального ГУ МВД.

Сегодня, 23 ноября, воронежский «Факел» провёл заключительный в 2019 году официальный матч текущего футбольного сезона, на своём поле он принял команду «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей.