Найроби, , 20:05 — REGNUM В результате оползней, ставших следствием продолжающихся проливных дождей, в Кении погибли по меньшей мере 36 человек, об этом 23 ноября сообщает Reuters.

«Мы можем подтвердить, что к сожалению число погибших достигло 36 человек», — отметил один из местных чиновников Сэмуэл Погисио.

Стихия бушевала в округе Западный Покот недалеко от границы с Угандой, в настоящее время здесь продолжаются спасательные работы.

Напомним, в начале ноября 2019 года проливные дожди и наводнения обрушились на Восточную Африку, в результате чего за указанный период погибли свыше 50 человек, сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома.

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