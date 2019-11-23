Черемхово, Иркутская область, , 19:51 — REGNUM Следственный комитет приступил к доследственной проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулун Юрия Кариха и его погибшей супруги Ларисы Карих, об этом 23 ноября сообщили в СК по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что транспортное средство градоначальника врезалось в грузовик, Карих был госпитализирован в тяжелом состоянии, супруга мэра погибла на месте.

Подробности происшествия уточняются, сам Карих чувствует себя нормально, ему оказывается вся необходимая помощь. Трагедия произошла в городе Черемхово в Иркутской области.

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