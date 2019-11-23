Черемхово, Иркутская область, , 19:11 — REGNUM Пострадавший в автокатастрофе мэр города Тулун в Иркутской области Юрий Карих чувствует себя нормально, об этом 23 ноября сообщает ТАСС.

«Состояние нормальное, он находится в больнице, проведено полное обследование. Его госпитализировали, он находится в травмацентре города Черемхово, мы его привезли сюда. Я только что с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя нормально», — отметил в комментарии изданию мэр города Черемхово.

Напомним, ранее вечером 23 ноября мэр города Тулун, находясь в собственном автомобиле вместе с супругой попал в аварию в городе Черемхово: транспортное средство врезалось в грузовик. Супруга градоначальника погибла.

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