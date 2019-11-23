Посёлок городского типа Солотвино, Украина, 23 ноября 2019, 18:26 — REGNUM Сотрудники украинских правоохранительных органов разоблачили местного жителя Закарпатской области (пгт Солотвино), который изготовлял поддельные паспорта граждан Румынии. Об этом 23 ноября сообщается в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Согласно предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, изготовление и сбыт «паспортов» носил массовый характер. Также отмечено, что по этим документам в дальнейшем осуществлялась незаконная миграция.
ИА REGNUM напоминает, ранее СБУ в Полтавской области пресекла изготовление и реализацию медицинским учреждениям медицинского оборудования, изготовленного местным жителем в «кустарных условиях».
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