Тулун, Иркутская область, , 18:08 — REGNUM Появились первые кадры с места автокатастрофы в Черемховском районе Иркутской области, в которой погибла супруга главы города Тулун Юрия Кариха Лариса Карих, об этом 23 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автокатастрофа с участием мэра города Тулун Телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти»

Снимок появился в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти». На изображении виден автомобиль Кариха, степень его повреждения крайне высокая.

Отмечается, что глава города доставлен в больницу в тяжелом состоянии, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Черемеховском районе Иркутской области. Транспортное средство мэра Тулуна врезалось в грузовик. Прочие подробности трагедии пока неизвестны.

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