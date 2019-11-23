Верхняя Пышма, Свердловская область, , 17:34 — REGNUM В Свердловской области найден мёртвым врач-травматолог Дмитрий Аввакумов, который перестал выходить на связь 15 ноября. Об этом пишут уральские СМИ.

Лес

Сотрудники полиции, добровольцы и коллеги медика прочёсывали лес под Верхней Пышмой. Нашли врача уже мёртвым недалеко от трассы в направлении Серова, сообщает Е1.ru.

Сейчас на месте работают следователи. По некоторым данным, следов насилия на теле врача нет. Впереди судмедэкспертиза, которая может пролить свет на причину гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, Аввакумову было 40 лет. Он работал в частной клинике. В день пропажи медик не дошёл до места своей работы.

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