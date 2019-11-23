Тулун, Иркутская область, , 17:33 — REGNUM В Черемховском районе Иркутской области произошла крупная автокатастрофа с участием мэра города Тулун Юрия Кариха, об этом 23 ноября сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе администрации городского округа Тулуна.

Транспортное средство градоначальника врезалось в грузовик. В автомобиле находился сам Карих, а также его супруга Лариса. Отмечается, что женщина погибла на месте, глава города получил травмы, сейчас он в госпитале.

Подробности инцидента пока неизвестны, также нет информации о состоянии здоровья мэра города Тулун.

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