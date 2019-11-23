Сочи, Краснодарский край, , 15:54 — REGNUM Проверку по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции проводят следователи в городе Сочи. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Девушка-следователь 1996 года рождения приехала в Сочи из Апшеронска и работала в Хостинском отделе полиции после окончания Краснодарского университета МВД. Тело погибшей было найдено 23 ноября.

По факту гибели сотрудницы полиции доследственную проверку начал региональный СК. Изучаются обстоятельства гибели, назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

Служебную проверку в связи с гибелью сотрудницы проводит и ГУ МВД по региону. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство.

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