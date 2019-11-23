Москва, , 15:51 — REGNUM Комментарий о якобы имевшем место в Южно-Китайском море радиационном инциденте дал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью агентству РИА Новости.

По словам Нарышкина, у России нет никаких данных о радиационном инциденте, якобы произошедшем в Южно-Китайском море у берегов Китая.

Тем не менее, как заявил глава СВР, Россия предпринимает попытки проверить поступившую информацию.

Напомним, 21 ноября ряд СМИ дал информацию о мощном подземном взрыве, который, якобы, произошёл в Южно-Китайском море. При этом мощность взрыва оценивалась в 10−20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ряд источников утверждал, что взрыв сопровождался всплеском радиации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные не зафиксировали повышения радиационного фона возле границы России с Китаем и в Южно-Китайском море. Был проделан мониторинг радиационной обстановки возле российско-китайской границы, а также в Южно-Китайском море. Превышение значений естественного радиационного фона нигде зафиксировано не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные не зафиксировали радиационного всплеска у берегов Китая