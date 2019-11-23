Львов, Украина, , 15:08 — REGNUM Во львовском аэропорту самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу, что привело к остановке работы аэропорта. Об этом 23 ноября сообщается на странице Международного аэропорта «Львов» в социальной сети Facebook.

Чрезвычайное происшествие произошло около семи часов утра по местному времени (около 8:00 мск) и было связано с погодными условиями. Как сообщает пресс-служба аэропорта, был ледяной дождь. Самолет компании МАУ, который должен был совершать вылет в Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время разворота. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Багаж и пассажиры были эвакуированы с борта самолета. Работа аэропорта была приостановлена. Однако в 11:20, как сообщается в пресс-службе, работа аэропорта была возобновлена в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в международном аэропорту Одессы была приостановлена работа в связи с аварийной посадкой самолёта Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines.

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