Дамаск, , 13:59 — REGNUM В результате взрыва автомобиля в сирийском городе Таль-Абьяд погибли по меньшей мере 10 человек, об этом 23 ноября сообщает Al Arabia.

Во время инцидента также пострадали около 20 человек, все они были экстренно госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что число жертв может возрасти.

В настоящее время город находится под оккупацией вооруженных сил Турции. Подробности происшествия пока не известны.

Напомним, в октябре 2019 года вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими повстанцами. Агрессия стала возможна после вывода с данных территорий американских военных.

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