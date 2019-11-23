Москва, , 13:57 — REGNUM Следственный комитет РФ объявил в международный розыск Виктора Жаринова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, один из криминальных авторитетов Нижегородской области занял высшее положение в преступном сообществе — «вор в законе» — в мае 2013 года. С этого момента им было организовано несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия, в 2019 году Жаринов организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Похищенных пытались таким образом вынудить передать контроль над одной из коммерческих организаций представителям криминальной среды.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления местонахождения Жаринова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября был объявлен в международный розыск 47-летний Надир Исмаилов (до смены фамилии — Салифов). В преступных кругах мужчина известен под кличкой Гули (в переводе с грузинского — «сердце»). Авторитет в криминальном сообществе позволял ему организовывать, руководить и координировать преступную деятельность в российской столице и других регионах страны.