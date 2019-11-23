Старая Русса, Новгородская область, , 13:51 — REGNUM В городе Старая Русса Новгородской области задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 ноября, в пресс-службе регионального управления МВД, операция по задержанию была проведена местными полицейскими при содействии отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Новгородской области.

По предварительным данным следствия, сбыт марихуаны, гашиша и психотропных веществ был налажен подозреваемыми в Старой Руссе с августа 2019 года. Наркотики доставляли потребителям в условленные места, предварительно получив от них заказ по телефону.

Сейчас задокументировано пять фактов сбыта, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Также полицейские устанавливают каналы поставки запрещённых веществ. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.