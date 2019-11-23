Сухум, , 13:53 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено по факту стрельбы в центре города Сухума прокуратурой Абхазии. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

По данным прокуратуры, в нападении принимали участие четыре человека, одетые в камуфлированную одежду и с масками на лицах. Через полтора часа после произошедшего у депо города Сухума был найден подожжённый автомобиль Toyota Маrk 2 белого цвета. У автомобиля не было регистрационных номеров, из салона автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы «Калашникова».

На месте происшествия были изъяты образцы крови и найдены более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм, а также пять гильз от пистолета неустановленного образца.

По факту нападения на людей возбуждено несколько уголовных дел по статьям об умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также о незаконном хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подозреваемые в совершении убийства двух человек в центре Сухума могли бежать в сторону Грузии.

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