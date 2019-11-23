Сухум, , 13:34 — REGNUM На месте стрельбы в центре Сухума следователи обнаружили более 80 гильз. При стрельбе пострадали шесть человек, из них двое скончались, одна пострадавшая находится в критическом состоянии и состояние двоих пострадавших стабильное. Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, взяли образцы крови и собрали более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и пять гильз от пистолета неустановленного образца, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Возбуждены уголовные дела по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, а также по факту незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Абхазии Рауль Хаджимба после стрельбы в Сухуме созвал экстренное совещание Совета государственной безопасности, на котором потребовал задействовать все подразделения полиции для того, чтобы найти неизвестных, открывших стрельбу сегодня днем в центре Сухума.

Напомним, 22 ноября днем в 14:40 трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана"Сан-Ремо».

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Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в районе «Депо». По предварительным данным, двое погибших — криминальные авторитеты.

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