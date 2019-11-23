Нижний Новгород, , 13:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде задержаны двое 18-летних подозреваемых в краже более 100 банок молочных смесей для детского питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Задержанные приехали в Нижегородскую область из соседнего региона. По их словам, они хотели реализовать украденное в крупных магазинах детское питание. Похищенное загружалось в автомобиль, а затем злоумышленники планировали найти покупателя на всю партию целиком. Общий ущерб, которые получили магазины, составил около 90 тыс. рублей.

По фактам хищения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минсельхозупроработать вопрос ограничения импорта в Россию адаптированных молочных смесей для детского питания и ингредиентов для них. На сегодняшний день в России 95% смесей для детского питания, заменяющих грудное молоко, ввезены из США и стран ЕС. Годовой объем потребления заменителей оценивается в 40 тыс. тонн. Ранее зампред правительства поручал разработать полный цикл производства детских смесей в России.