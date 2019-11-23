Дамаск, , 13:28 — REGNUM Как минимум десять человек погибли, ещё 25 получили ранения в результате взрыва на севере Сирии. Об этом 23 ноября сообщает агентство РИА новости.

Начинённый взрывчаткой автомобиль был подорван в городе Телль-Абъяд. На месте погибли десять человек, с ранениями были госпитализированы 25 человек. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое.

На настоящий момент никто из радикальных террористических группировок не взял на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти мирных жителей при обстрелах террористами жилых кварталов в городе Алеппо.

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