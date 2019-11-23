Сухум, , 12:42 — REGNUM Подозреваемые в совершении убийства в 22 ноября днем в Сухуме могли бежать в сторону Грузии. В связи с этим граница с Грузией по реке Ингур временно закрыта. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Службу госбезопасности Абхазии.

Граница закрыта временно, сроки ограничения пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент АбхазииРауль Хаджимбапосле стрельбы в Сухуме созвал экстренное совещание Совета государственной безопасности, на котором потребовал задействовать все подразделения полиции для того, чтобы найти неизвестных, открывших стрельбу сегодня днем в центре Сухума.

Напомним, 22 ноября днем в 14:40 трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана"Сан-Ремо».

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Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в районе «Депо». По предварительным данным, один из пострадавших — криминальный авторитет Астамур Шамба, 1981 г.р.

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