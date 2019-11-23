Москва, , 12:38 — REGNUM Установившаяся в Москве специфическая ясная морозная погода без снега может представлять опасность для граждан. Об это в интервью РИА Новости заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Напомним, что в Москве установилась холодная и ясная погода. При этом снежный покров в столице не установился. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец назвал такую погоду «марсианской». Ожидается, что ветры поднимут в воздух большое количество пыли.

Болибок отметил, что опасность для граждан представляет не столько пыль в воздухе, сколько споры плесени из гниющей травы.

Он пояснил, что листва и травы, которые остались в столице с лета, сейчас начинают гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снег не укроет эту гниющую биомассу, то гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух от ветра. Эти споры могут представлять опасность для аллергиков.