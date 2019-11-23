Ис, , 12:30 — REGNUM В свердловском посёлке Ис пожарные окончательно справились с огнём. В 13:44 по местному времени были завершены разборка и проливка сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Открытое горение в жилом двухэтажном бараке пожарные устранили ещё ночью. Теперь все работы на месте ЧП закончены.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в доме ночью. Эвакуировали 12 человек. Несколько жильцов обратились к медикам.

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