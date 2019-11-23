Львов, Украина, , 12:53 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ) из-за сложных метеоусловий выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту украинского города Львова. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Инцидент произошёл около 07:00 (08:00 мск) в аэропорту «Львов». Из-за сложных погодных условий в виде переохлаждённого дождя, самолёт авиакомпании МАУ во время совершения разворота в торце ВПП выкатился за её пределы.

Самолёт должен был отправиться в Киев (рейс PS034). Пострадавших в результате инцидента нет, все пассажиры и багаж были эвакуированы. В настоящее время производится эвакуация самолёта.

Из-за происшествия аэропорт прервал свою работу до 13:00 мск. В связи с обледенением ВПП были задержаны четыре авиарейса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварийной посадке самолёта Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту украинского города Одессы. Из-за инцидента были отменены все утренние авиарейсы.

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