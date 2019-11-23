Полтава, Украина, , 12:10 — REGNUM В Полтавской области сотрудники службы безопасности Украины пресекли изготовление и продажу медицинского оборудования для стерилизации инструментов, которое было изготовлено местным жителем «в кустарных условиях». Об этом 22 ноября сообщается в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что мужчина, который занимался изготовлением контрафактного оборудования, проживал в одном из областных центров и ранее работал на легальном производстве по изготовлению подобного рода инвентаря.

Также СБУ сообщает, что мужчина зарегистрировал несколько коммерческих структур, которые принимали участие в тендерах по поставке оборудования в медицинские учреждения. Мужчина использовал фальшивые документы известного производителя стерилизаторов для того, чтоб выигрывать тендеры на поставку оборудования.

Таким образом злоумышленник успел продать 70 стерилизаторов на сумму около 8 млн гривен. Сотрудники украинской спецслужбы выводят из эксплуатации в лечебных учреждениях реализованное оборудование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине сотрудники украинской спецслужбы разоблачили схему «легализации» незаконно вырубленного леса.

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