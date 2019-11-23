Оренбург, , 11:55 — REGNUM Ликвидировано открытое горение на Капитоновском нефтяном месторождении в Оренбургской области. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар на нефтяном месторождении в селе Верхняя Платовка Новосергиевского района вспыхнул в 06:37 (04:37 мск). Возгорание произошло на одной из скважин Капитоновского месторождения, добычу на котором ведёт компания «Газпромнефть-Оренбург».

Площадь пожара составила два кв. метра, в 08:40 (06:40 мск) было заявлено о ликвидации открытого горения. Пострадавших нет. Превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду в атмосфере не зафиксировано.

В настоящее время на скважине производится замена запорной арматуры с герметизацией устья. На месте ЧП работает мобильная экологическая лаборатория, производится обследование территории, прилегающей к месторождению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на нефтяном месторождении в Оренбургской области.

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