Одесса, Украина, , 11:28 — REGNUM Экологическая ситуация в Одесском заливе серьёзно ухудшилась из-за крушения танкера «Делфи». Об этом 23 ноября сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков украинскому изданию «Думская».

Гавриков заявил, что концентрация нефтепродуктов в оде Одесского залива превышена в 90 раз. Пробы воды брались в районе пляжа «Дельфин», рядом с местом, где сел на мель танкер.

Танкер «Делфи», шедший под флагом Молдавии, сел на мель в Чёрном море у берегов Одессы в ночь на 22 ноября. На борту судна находились 15 человек экипажа, все были эвакуированы.

При этом отмечается, что владелец судна гражданин Великобритании, а портом приписки танкера является Румыния. В свою очередь, в Морском агентстве Молдавии заявляли, что «Делфи» уже год как лишён права хождения под флагом Молдавии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о превышении нормы содержания нефтепродуктов в районе крушения танкера «Делфи» в 53 раза.

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