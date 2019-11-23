Амстердам, , 11:02 — REGNUM Голландская полиция сообщает, что в провинции Северный Брабант две электрички, возможно, были обстреляны неизвестными.

На вокзале г. Бреда была приостановлена электричка, предположительно обстрелянная на отрезке пути между Тильбургом и Бреда. Полиция сообщает, что на вокзал г. Эйндховен также прибыла электричка с разбитым окном.

Первое сообщение пришло из Бреда. В электричке оказались разбитыми пять окон. Полиция сообщает, что в них попал твёрдый предмет или предметы. В ходе обеих инцидентов никто не пострадал.