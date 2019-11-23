Донецк, , 10:48 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками на территории Донецкой Народной Республики девять раз за прошедшие сутки. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Войска Киева вели обстрел территории ДНР с применением гранатомётов, миномёта калибром 120 мм, вооружения БМП/БТР и крупнокалиберного стрелкового оружия. Всего при обстрелах украинскими боевиками было применено 40 единиц боеприпасов.

Под обстрел со стороны киевских боевиков попали населённые пункты/районы: Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (терминал), Спартак, Еленовка, Ленинское, Саханка.

В результате обстрелов со стороны украинских войск в посёлке Еленовка были повреждены кровля жилого дома и хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР. При обстрелах было применено шесть единиц боеприпасов.

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