Москва, , 10:42 — REGNUM Подросток 15-ти лет был обнаружен без сознания на детской площадке на востоке Москвы. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Ученик девятого класса 22 ноября был обнаружен прохожими на детской площадке в одном из дворов Москвы. Люди вызвали скорую помощь, подростка госпитализировали.

Пострадавший был доставлен в токсикологическое отделение, состояние подростка врачами определено как тяжёлое, в настоящее время школьник помещён в реанимационное отделение.

По предварительным данным, у подростка диагностировано отравление неизвестным химическим веществом. Предполагается, что это мог быть мускарин, содержащийся в грибах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации 13-летнего подростка, найденного в бессознательном состоянии в ресторане быстрого питания.

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