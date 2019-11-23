Ульяновск, , 10:37 — REGNUM Два человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Ульяновской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 07:30 возле села Кротовка Засвияжского района Ульяновска. Столкнулись микроавтобус Renault Trafic и автомобиль ВИС.

В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой помощи водитель и пассажир автомобиля ВИС, четверо пассажиров автомобиля Renault Trafic были госпитализированы в медучреждение с травмами.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пятерых погибших в результате ДТП в Северной Осетии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе