Кабул, , 09:51 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на северо-востоке Афганистана. Об этом 23 ноября сообщает телеканал TOLO News.

Теракт в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрыв прогремел 22 ноября на рынке в районе Аласай в афганской провинции Каписа. В результате взрыва погибли три человека, пострадали пятеро.

Среди пострадавших два сотрудника сил безопасности. Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается.

Уточняется, что ни одна из действующих в этом районе страны радикальных террористических группировок ответственность за взрыв на себя не взяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве террористом взрывного устройства возле учебного центра в столице Афганистане Кабуле.

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