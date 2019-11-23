Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Суд Санкт-Петербурга приговорил директора турагентства, прекратившего свою деятельность, к 4 годам лишения свободы за похищение у клиентов более полутора миллионов рублей, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В ходе следствия удалось установить, что подсудимая (фамилию портал не разглашает) утверждала, что она была руководителем ООО «Клуб путешествий Панорама», и продавала клиентам путевки с мая 2017 года по август 2018 года. На самом деле, это турагентство закрылось еще в ноябре 2014 года, однако женщине удавалось создавать видимость функционирующей компании — она якобы «связывалась» с туроператорами, старалась решать вопросы с «авиакомпаниями», подделывала документы и в случае возникновения проблем обещала немедленно разобраться. Ей удалось убедить 13 человек, которые в сумме заплатили ей 1 миллион 635 тысяч рублей.

В пресс-службе суда добавили, что подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном, но отказалась давать показания. Она была приговорена к лишению свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.