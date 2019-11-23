Красноярск, , 09:25 — REGNUM До семи человек возросло число пострадавших при опрокидывании автобуса с людьми в Красноярском крае. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Автобус золотодобывающей компании «Полюс Красноярск», в котором ехали вахтовики, попал в ДТП вечером 22 ноября в Енисейском районе на 13-м километре автодороги Енисейск — Погодаево — Баженово. Водитель автобуса МАН не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение моста через речку Тюмениха, съехал в кювет и опрокинулся.

Всего в автобусе находились 17 человек, включая водителя. В результате ДТП пострадали семь человек, трое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Уточняется, что угрозы жизни пострадавшим нет, большая часть травм представляет собой переломы и ушибы.

В отношении водителя автобуса заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем в результате опрокидывания автобуса с людьми в Красноярском крае.

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