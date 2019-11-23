Москва, , 09:14 — REGNUM Снос любимого москвичами многозального кинотеатра «Соловей» (24 зала) на Красной Пресне по-прежнему в центре внимания столичной общественности. Отвечая на вопрос о судьбе знакового кинематографического места в Москве, министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК вечером 22 ноября не исключил возможность появления на этой же площадке нового кинотеатра.

Правда, глава государственного ведомства оговорился, что собственники здания давно согласовали все документы и имеют право реализовывать собственный инвестиционный проект.

Конечно, московские власти поддерживают жителей и постараются сделать все возможное, чтобы сохранить культовый центр кино. Может быть, где-то рядом, неподалеку… Напомним, что против закрытия кинотеатра выступили многие деятели культуры, москвичи организовали в интернете массовые акции протеста и собрали десятки тысяч голосов. Однако, победить желание инвесторов построить на этом месте гостинично-офисный центр не смогли. Обещают, что там может разместиться и культурно-досуговая площадка, но достоверной информации об этом нет.