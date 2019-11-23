Абакан, , 09:07 — REGNUM На популярном горнолыжном курорте в посёлке Приисковый в Хакасии погиб второй турист за ноябрь. Об этом 23 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Официальных данных о гибели туриста пока не поступало. Информация о случившемся появилась в группе «Приисковый, Главстан, Трансваль, Подвинск, Гидро» в социальной сети.

Как сообщается, трагедия и в этом случае произошла во время катания на снегоходе. Предполагается, что мужчина был придавлен снегоходом после того, как сорвался со снежного козырька на горе.

Бывшие с ним друзья пытались реанимировать пострадавшего в течение часа, но вернуть к жизни его уже не смогли.

Это уже вторая гибель туриста в этом районе в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября турист из Татарстана погиб под лавиной во время катания на снегоходе в районе посёлка Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии.

После первой трагедии, с 19 ноября на популярном хакасском курорте для горнолыжников и снегоходчиков начал работать временный пост спасателей.

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