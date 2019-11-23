Владикавказ, , 09:04 — REGNUM Пять человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе в Северной Осетии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 00:01 мск на 11 км автотрассы Моздок — Прохладный. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 с «КамАЗом». В результате столкновения погибли все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле.

К ликвидации последствий аварии привлекались 21 человек и шесть единиц техники. Спасателям, прибывшим на место ДТП, пришлось деблокировать тела погибших 1993, 1998, 2000 и двоих 2001 годов рождения из легкового автомобиля.

Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда одного из водителей на полосу встречного движения.

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