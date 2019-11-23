Красноярск, , 08:41 — REGNUM Крупную партию наркотиков, подготовленную к реализации, изъяли в Красноярске в ходе силовой операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицией был установлен факт подготовки к продаже крупной партии наркотиков. При силовой поддержке отряда спецназа УНК «Гром» подозреваемый в преступлении был задержан.

Часть наркотиков, расфасованных в брикеты для продажи, была обнаружена в автомобиле задержанного. Остальное — в морозильной камере по месту его проживания.

Экспертиза показала, что изъятое вещество, в количестве 4,5 килограмма, является гашишем.

В отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».

Максимальное наказание за данное преступления — лишение свободы на срок до 20 лет.

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